XVIII Premio Lydia Tesio “Le donne dell’ippica”: Lunedì 28 ottobre – Sala della Protomoteca in Campidoglio

Roma – Lunedì 28 ottobre 2019, alle ore 17.30, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, si svolgerà la cerimonia di consegna del Premio “Le signore dell’ippica”, Galà organizzato da HippoGroup Roma Capannelle, con il patrocinio di Roma Capitale, dedicato alle eccellenze al femminile che nell’ambito della loro vita professionale abbiano saputo creare un connubio indissolubile con il mondo del cavallo.

Il premio, che ha raggiunto il traguardo delle diciotto edizioni, è un connubio perfetto tra sport, eleganza, cultura ed arte, infatti proprio durante la serata verrà presentata l’opera celebrativa che arricchirà la collezione ‘Capannelle per Lydia Tesio’, iniziativa che dalla fondazione affianca il Premio Le Signore dell’Ippica di cui è curatore Marco Delogu, fotografo di fama internazionale.

Nel tempo sono state coinvolte molte firme importanti del mondo della pittura (il primo quadro porta la firma di Giosetta Fioroni) e della fotografia e c’è molta attesa per l’opera 2019 che è stata realizzata dall’artista Benedetta Cibrario.

PREMIATE

CRISTINA FANTONI – Giornalista e conduttrice televisiva La7

ELEONORA DI GIUSEPPE – Consigliera Federale Fise

MELANIE GRUBER – Campionessa di Salto ostacoli ed Istruttrice

GIUSEPPINA ROVEDA – Proprietaria Galoppo

MARTA RISARI – Vice Direttore Generale Policlinico Univ. Campus Biomedico

REBECCA DAMI – Amazzone

COSTANZA LALISCIA – Campionessa Endurance

I premi saranno consegnati da Daniele Frongia, Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi cittadini di Roma Capitale; Andrea Rossi, direttore generale dell’Università Campus Bio-Medico; Stefano Pizzuti della Global Service; e inoltre dai rappresentanti di Data Medica, Wind, Zero Cento Lexus e Studio Legale Largajolli.