Roma – “Bene fa Zaia sul coronavirus, ma ora e’ in buona compagnia visto che Zingaretti ha deciso di inasprire le misure all’arrivo all’aeroporto di Fiumicino. Chi arriva dai Paesi non europei deve andare in quarantena, bisogna fare in modo di far rispettare le regole”. Lo dice la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, intervenuta a Sky Tg24.