Zannola-Baglio: assistenza disabili a rischio con nuovo bando

Roma – “Le parole espresse dalla presidente del Forum del terzo settore questa mattina dimostrano che erano fondate le nostre paure in merito alla nuova procedura per l’affidamento del servizio di assistenza degli alunni disabili delle scuole romane. L’intento della maggioranza era quello di centralizzare il servizio con un bando unico, ma i dubbi emersi nel corso della procedura avviata rendono concreto il rischio che, da settembre, migliaia di studenti con disabilita’ si ritrovino a non avere un sostegno di riferimento. Dopo il caos mense e Multiservizi, questa volta a pagare il conto salato dell’inefficienza di questa amministrazione comunale rischiano di essere le famiglie di disabili. La Giunta scongiuri il blocco dell’assistenza agli alunni con disabilita’, dia risposte chiare il prima possibile”. Cosi’ in un comunicato i consiglieri comunali Pd Valeria Baglio e Giovanni Zannola.