Zannola-Baglio: Comune Roma deve bloccare in autotutela bando Oepa

Roma – “Ribadiamo, ancora una volta, la nostra preoccupazione e perplessita’ sui termini fissati dal bando del Comune di Roma relativo al Servizio educativo per l’Autonomia degli alunni con disabilita’ frequentanti le scuole d’infanzia comunali e statali”. Cosi’ in una nota i consiglieri del Pd capitolino, Valeria Baglio e Giovanni Zannola. “La chiusura dei termini di presentazione dei progetti, senza l’avvenuta pubblicazione delle tabelle ministeriali sul costo del lavoro rapportato al nuovo Ccnl delle cooperative sociali, rischia infatti di falsare le relative offerte economiche a danno dei lavoratori e della qualita’ del servizio. Senza una corretta applicazione contrattuale per quasi 3.000 lavoratrici e lavoratori impiegati nel servizio, non si possono individuare i necessari stanziamenti delle risorse e un’adeguata copertura economica del servizio oltre che l’applicazione delle necessarie clausole di salvaguardia. Chiediamo di sospendere le procedure di gara in corso e fissare i nuovi termini, successivamente all’uscita delle tabelle ministeriali aggiornate. Il bando, cosi’ com’e’, sembra riguardare un qualsiasi appalto di lavoro pubblico, invece parliamo di persone, di inclusione scolastica, di operatori specializzati che lavorano per garantire il diritto allo studio per i ragazzi disabili della nostra citta’- si legge ancora nella nota congiunta- Roma Capitale non puo’ continuare ad ignorare il grido di allarme espresso negli ultimi mesi dalle famiglie, dalle consulte, dal mondo sindacale, da tutti i soggetti del terzo settore e dalle opposizioni tutte che stanno chiedendo di interrompere una strada che porterebbe, di certo, ad uno stallo pericoloso che metterebbe a rischio la continuita’ e la qualita’ di un servizio cosi’ importante”.