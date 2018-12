Zannola-Battaglia: alternative a ciclabile Tuscolana esistono

Roma – “Bene ha fatto il presidente della Commissione Trasparenza di Roma Capitale, Marco Palumbo, nostro collega di opposizione, a riconvocare una riunione per il prossimo 17 dicembre proprio nel Municipio VII a piazza Cinecitta’: il clima incandescente di questa mattina e l’esasperazione di cittadini e commercianti, in occasione di un sopralluogo dove erano assenti i membri della maggioranza 5 Stelle seppur invitati, e’ sintomo di un disagio che va ascoltato”.

“Lo ascolteremo ancora il 17 dicembre perche’ le alternative alla ciclabile sulla Tuscolana esistono e sono praticabili. Un’enormita’ poi i costi sostenuti a fronte di lavori che non garantiscono nemmeno gli attraversamenti in sicurezza. Sulla mobilita’ alternativa siamo tutti d’accordo, ma non possiamo non far notare come l’assenza di dialogo con la cittadinanza e la mancata partecipazione civica al progetto abbiano compromesso la serenita’ tra quanti abitano e lavorano su via Tuscolana. Appuntamento al 17 dicembre, quindi. Invitiamo tutti a partecipare”.

Cosi’ in un comunicato Giovanni Zannola, consigliere comunale Dem, ed Erica Battaglia, delegata all’assemblea romana del Pd.