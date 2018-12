Zannola-Battaglia: bene passo indietro Municipio VII su Tibus Anagnina

Roma – “Bene ha fatto il Municipio VII ad esprimere contrarieta’ all’unanimita’ relativamente all’ipotesi dello spostamento della stazione Tibus da Tiburtina al Terminal Anagnina. Dopo il dietrofront del M5S in Assemblea capitolina, anche la maggioranza 5Stelle del Municipio VII ci ripensa e sposa la linea del Partito Democratico. Progetti non condivisi e poco trasparenti sono inaccettabili, soprattutto per un territorio che negli anni ha sviluppato una fitta rete di Comitati di quartiere a supporto dell’azione politica locale”.

“Ci sara’ tempo per capire chi ha avuto questa brillante idea. Oggi incassiamo il voto municipale dopo quello capitolino e invitiamo la classe dirigente del M5S a riflettere sulle scelte scellerate che stanno portando solo confusione e disservizi in questa citta’”.

“La Sindaca e l’Assessore alla Mobilita’ di RomaCapitale facciano tesoro di questi avvisi di sfratto che arrivano dalle loro stesse maggioranze e rispettino il voto delle Aule consiliari”. Cosi’ in un comunicato nota Giovanni Zannola, consigliere comunale Dem, ed Erica Battaglia, delegata all’assemblea romana del Pd.