Zannola-Battaglia: percorso consorzio sintesi deve proseguire

Roma – “Interrompere i progetti di inclusione lavorativa per persone con disabilita’ significa mettere a rischio quel sistema di certezze e vissuti emotivi che in questi anni hanno generato un notevole miglioramento della qualita’ della vita per centinaia di persone e per le loro famiglie. Auspichiamo che la fiducia affidata al Consorzio Sintesi che, negli ultimi anni, ha prodotto un percorso virtuoso consentendo l’integrazione e la stabilizzazione lavorativa di 400 persone con disabilita’ superando la logica dell’assistenzialismo possa essere rinnovata per consentire ai tanti ragazzi e ragazze coinvolte di proseguire il sogno di una vita autonoma.”

“Solo nel call center di Roma sono 90 i lavoratori disabili che rischiano di trovarsi senza piu’ un’occupazione. Auspichiamo davvero che Wind possa dar seguito a questa straordinaria collaborazione ed anzi, speriamo si possa diffondere un modello ambizioso affinche’ sempre di piu’ l’inclusione lavorativa diventi uno strumento di valorizzazione della persona, di benessere e di valore aggiunto all’interno delle aziende italiane”. Cosi’ in un comunicato il consigliere capitolino Dem Giovanni Zannola e Erica Battaglia della direzione regionale del Pd.