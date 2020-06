Zannola-Battaglia: senza sicurezza no aperture centri anziani

Roma – “Fa bene il coordinamento dei centri anziani della Capitale ha sollevare il caos organizzativo che imperversa a Roma sulla possibile riapertura delle strutture pubbliche dedicate alla Terza eta’. A 20 giorni dalla loro riapertura infatti, mancano linee guida comunali cui i Municipi possano affidarsi e anche una generale concertazione sul da farsi con gli oltre 150 Presidenti preoccupati dall’enorme responsabilita’ che grava su di loro.”

“Quante persone possono entrare in ogni centro? Chi lo stabilisce? È pronto un piano cittadino di sanificazioni? I dispositivi di protezione individuale saranno garantiti? Ad oggi si brancola nel buio senza una regola che garantisca da nord a sud della citta’ riaperture in sicurezza con regole certe e responsabilita’ chiara. Il fai da te municipale non e’ affatto garanzia di equita’ e uguaglianza per le persone anziane della nostra citta’. La Sindaca ascolti il coordinamento dei Presidenti dei centri anziani della Capitale e garantisca, se ci sono le condizioni, la riapertura in sicurezza”. Cosi’, in una nota, Giovanni Zannola, consigliere comunale Dem, ed Erica Battaglia della Direzione regionale del Pd.