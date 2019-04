Zannola-Ciarafoni: Raggi prenda atto suo fallimento, vera e propria emergenza metro

Roma – “Chiuso anche il tratto della metro tra Anagnina e Tuscolana. Non e’ piu’ solo un disservizio quello che si registra ogni giorno ma una vera e propria emergenza frutto dell’inadeguatezza della giunta Raggi. Al caos ora si aggiunge il conflitto sociale come dimostrano i fatti di Torre Maura. La sindaca passera’ alla storia per aver lasciato la citta’ nelle mani di formazioni neofasciste. In un sussulto di dignita’ Raggi dovrebbe prendere atto del suo fallimento”. Lo dichiarano Giovanni Zannola, consigliere democratico in Campidoglio, e Marco Ciarafoni, della Direzione romana del Pd.