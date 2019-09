Zannola: ciclabile Tuscolana si conferma opera senza visione

Roma – “Sono convinto che una citta’ ciclabile sia un luogo migliore dove vivere. Occuparsi di mobilita’ sostenibile e’ senza dubbio tra le priorita’ di chi e’ chiamato ad amministrare una capitale bella e complessa come Roma. Per renderla piu’ accessibile, piu’ sostenibile. Avevamo criticato duramente la scelta dell’opera realizzata su via Tuscolana, non per la ciclabile in se’, ma perche’ priva di una visione strategica e perche’ le risorse investite ci sembravano eccessive e mal spese”. Cosi’ in un post su Fb il consigliere del Pd capitolino Giovanni Zannola.