Zannola-De Santis: basta disservizi su linea ferroviaria Roma-Lido

Roma – “Ormai da giorni persistono i disservizi sulla ferrovia Roma-Lido, ai danni dei tanti cittadini che ne fanno uso per recarsi al lavoro o nei luoghi di studio. Oltre ai comprensibili disagi, cio’ comporta anche problemi di ordine pubblico nello smaltire masse di pendolari innervositi dai ritardi e dalle soppressioni”.

“E’ compito di un’amministrazione pubblica degna di questo nome provvedere affinche’ il servizio dato in gestione sia efficiente e risponda alle esigenze della comunita’. A seguito dell’intervento dell’Ansf che ha abbassato la velocita’ di servizio della tratta a 70 Km/h e del conseguente aumento della durata del percorso, Atac e Comune di Roma non hanno ancora effettuato il rimodulazione degli orari della linea, causando forte confusione tra i passeggeri”.

“In questo quadro desolante, i ripetuti guasti dei treni e i continui disservizi rendono la situazione ancora piu’ critica. Pertanto, solleciteremo Atac a rimodulare gli orari parametrandoli alle nuove velocita’ e, inoltre, abbiamo gia’ chiesto alla Regione Lazio di convocare una seduta della Commissione Trasporti per verificare lo stato di avanzamento degli impegni presi sulla linea”. Cosi’ in un comunicato il consigliere Pd in assemblea capitolina Giovanni Zannola e il segretario Pd del X Municipio Flavio De Santis.