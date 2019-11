Zannola: dopo fatti Centocelle presentate proposte concrete a Raggi

Roma – “Dopo i gravissimi fatti accaduti a Centocelle, come avevo scritto qui su Facebook e riferito alle cittadine e ai cittadini che ho incontrato, ascoltato in questi giorni, ieri ho protocollato due lettere indirizzate alla Sindaca Raggi e alla Presidente della Commissione Cultura Guadagno per sollecitare un intervento concreto delle istituzioni”.

“Alla Sindaca di Roma ho chiesto di valutare l’ipotesi di dotare Roma di un organismo in grado di rafforzare l’azione congiunta dell’Amministrazione Comunale, delle forze dell’ordine, della questura, delle associazioni, dei sindacati e dei cittadini, di individuare i settori economici a maggiore rischio di infiltrazione criminale e di promuovere il rafforzamento del tessuto sociale cittadino, coordinato da una figura all’altezza della sfida”.

“Alla presidente Guadagno ho chiesto di convocare una commissione cultura a Centocelle, in uno degli spazi pubblici del territorio, e invitare a partecipare associazioni, comitati, cittadini e Municipio per individuare insieme il percorso da seguire nei prossimi mesi. Un segnale importante da replicare nel tempo e in tutta la citta’. La politica deve fare politica e deve quindi trovare risposte serie ai problemi complessi che stanno investendo la nostra citta’. Non e’ una questione di maggioranza o di opposizione”.

“Ogni nostro sforzo deve mirare al miglioramento delle condizioni di vita e delle opportunita’ delle persone che Roma la vivono”. Cosi’ in un post su Facebook il consigliere capitolino del Partito Democratico Giovanni Zannola.