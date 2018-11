Zannola: grazie a Pd e opposizioni no trasferimento bus ad Anagnina

Roma – “Grazie all’iniziativa del Pd e delle opposizioni la Giunta Raggi fa marcia indietro sulla follia del trasferimento, anche se temporaneo, dell’autostazione da Tiburtina a Anagnina. Un voto unanime infatti, quello di ieri in Assemblea Capitolina, che boccia la proposta dell’Assessora Meleo di spostare del terminal bus da Tiburtina ad Anagnina, Spostamento stigmatizzato anche dall’attuale governo, infatti in risposta ad una interrogazione del Partito Democratico si risponde ‘sulla questione in argomento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha espresso, come in reiterata corrispondenza con il Comune di Roma, tutte le proprie perplessita’ in ordine allo spostamento dell’autostazione da Tiburtina ad Anagnina, lontana dal centro e priva di collegamento con il trasporto ferroviario’.”

“Quindi, e’ ovvio, che il sito di Anagnina non puo’ ospitare nuovi bus, poiche’ genererebbe non poco disagio per i cittadini del VII municipio e complicherebbe di gran lunga gli spostamenti dei pendolari provenienti dalle provincie e/o regioni limitrofe che utilizzano il bus come mezzo primario per recarsi a Roma. L’impegno delle opposizioni in Campidoglio e la mobilitazione della Regione Lazio insieme alla Regione Abruzzo ha visto riconoscere dall’Aula Giulio Cesare una richiesta chiara”.

“Spero che la Sindaca e la Giunta accolgano l’invito dell’aula, supportato anche dalla presenza di numerosi amministratori abruzzesi mobilitati per evitare questo spostamento ed intervenuti durante la seduta di consiglio”. Cosi’ in un comunicato il Consigliere Capitolino del Pd Giovanni Zannola.