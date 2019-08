Roma – “Una manciata di strade asfaltate a Ostia non cancellano la vergogna di migliaia di strade in tutta Roma, Ostia inclusa, ormai ridotte a un colabrodo. Rattoppi alla meno peggio con interventi che durano meno di tre giorni. #StradeNuove? Ma #stradenuovequando?”. Cosi’ in un tweet il consigliere del Pd capitolino Giovanni Zannola in replica al tweet di Raggi sul ripristino delle strade a Ostia.