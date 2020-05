Zannola: nel weekend linea Roma-Lido lascia passeggeri ad Acilia

Roma – “L’Atac programma una interruzione parziale del servizio della Roma Lido nel week end, ma abbandona i passeggeri alla stazione di Acilia. Nelle scorse giornate 22, 23 e 24 Maggio, per lavori al cavalcavia di Via Mario Bianco, il servizio della Roma Lido e’ stato interrotto da Acilia a C. Colombo alle ore 21. Vista la disastrosa ripartenza con la fase 2 dell’emergenza covid-19, ci saremmo aspettati una maggiore attenzione per i viaggiatori. Invece ci risiamo: nessuna traccia di navette tra Acilia e Ostia (peraltro date come informazione certa al capolinea di Roma), ne’ tantomeno di una intensificazione della linea bus 04.”

“E cosi’ i passeggeri si sono ritrovati in piena notte ad attendere un regolare autobus 04 di linea, la cui frequenza era peraltro quella ridotta, prevista nei week end, e a viaggiare stipati come bestie. Ma non e’ tutto: peggior sorte e’ spettata ai passeggeri dell’ultimo treno con partenza da Roma Porta San Paolo alle 23:30. Infatti, una volta giunti ad Acilia, alle 23:50, hanno trovato il deserto, visto che l’ultimo bus 04 era passato alla fermata della stazione,come da programma, alle 23:42!”. Cosi’ in una nota il Consigliere PD Assemblea Capitolina Giovanni Zannola.