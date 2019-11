Zannola: oggi saremo ai funerali della talpa Filippa

Roma – Arrivano le parole, tramite Facebook, del consigliere del Pd capitolino Giovanni Zannola, in merito al tombamento delle talpe della Metro C: “Con un po’ di ironia, ma soprattutto con molta amarezza oggi saremo in piazza per ricordare la talpa #Filippa. Soprattutto per raccontare alla citta’ il pericolo, oramai quasi certezza, di vedere spegnersi il progetto della Metro C. Un altro grande successo della giunta #Raggi”.