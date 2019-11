Zannola: primi giorni di dicembre via a ‘Piano freddo’, rispettare tempistiche

Roma – “Il Piano freddo 2019/2020 del Campidoglio, illustrato stamattina in commissione Politiche sociali di Roma Capitale, dopo ripetute sollecitazioni, una interrogazione e una mozione, sembra prendere forma. L’impegno dell’assessorato sembra recepire le indicazioni e i suggerimenti proposti anche dal gruppo del Pd come un coordinamento con Asl, Municipio e Nae e valorizzare interventi di presa in carico delle persone che non siano esclusivamente di tipo assistenziale”.

“I numeri e le disponibilita’ di accoglienza sono di poco superiori a quelli dello scorso anno. Gia’ all’inizio di ottobre avevamo chiesto di sapere quali provvedimenti l’amministrazione, anche alla luce dei gravi problemi registrati lo scorso anno intendeva mettere in atto”.

“Il servizio, cosi’ come e’ stato affermato, partira’ nei primi giorni di dicembre. Quindi, al momento, siamo sempre in condizioni di mancata programmazione e ritardo: ci auguriamo almeno che l’aggiudicazione e l’esito del bando sia realmente coerente con le tempistiche espresse oggi in commissione”. Cosi’ in una nota il consigliere del Pd capitolino, Giovanni Zannola.