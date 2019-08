Zannola: promesse Frongia su Palasport sbriciolate come struttura

Roma – “Era il mese di novembre 2016, quando l’assessore allo Sport Daniele Frongia ‘trombeggiava’ su Fb: ‘Palazzetto dello Sport, ritornera’ ad essere uno dei simboli della rinascita dello sport a Roma i lavori dovrebbero iniziare a breve’. Siamo ad agosto 2019, dei lavori annunciati neanche l’ombra e non solo, la struttura ora completamente abbandonata e’ sempre piu’ spesso oggetto di barbarie da parte di teppisti. Questo e’ il risultato dopo tre anni. Tre anni anche dall’adozione in Assemblea capitolina della delibera che stanziava 1.980.000 euro per i lavori di ristrutturazione dell’impianto. Che fine hanno fatto questi denari? L’ennesimo annuncio andato a vuoto che va ad aumentare il paniere di medaglie della vergogna collezionate dalla Giunta Raggi. Ho gia’ chiesto al presidente Marco Palumbo la convocazione di una commissione Trasparenza per avere al piu’ presto conto dei mancati interventi previsti e finanziati dal Campidoglio”. Cosi’ in un comunicato il consigliere del Pd capitolino Giovanni Zannola.