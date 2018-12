Zannola: Raggi e Meleo chiedano ad Atac tempistica riapertura metro

Roma – “Il sindaco Raggi e l’assessore Meleo hanno il dovere di chiedere ai vertici Atac, da loro nominati, tempi certi in merito alla riapertura di tre stazioni della Linea A della metropolitana del centro della Capitale, inspiegabilmente chiuse da giorni. La trasparenza di cui i grillini si sono riempiti la bocca e’ morta da un pezzo con la Giunta Raggi”.

“Devono spiegare ai cittadini cosa sta succedendo e se ci sono problemi di sicurezza gravi tali da pregiudicare la riapertura delle stazioni Repubblica, Barberini e Spagna. Una vergogna quanto sta accadendo al tpl romano, con gravissimi disagi per i lavoratori e per i turisti che ogni giorno si recano in centro utilizzando la metropolitana, non avendo altre alternative”.

“La Giunta capitolina e Atac stanno violando il diritto alla mobilita’ di decine di migliaia di cittadini impedendo di fatto, tra l’altro nel periodo precedente le festivita’ natalizie, di muoversi utilizzando la metropolitana verso il centro. Ennesima prova del fallimento di governo di una Giunta che non riesce piu’ a garantire i servizi essenziali ai cittadini”. Lo scrive in una nota il consigliere capitolino del Pd Giovanni Zannola.