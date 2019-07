Zannola: Raggi con Di Maio punta su cavallo sbagliato

Roma – “Il sindaco Raggi si aggrappa al vicepremier Di Maio per smentire che nel M5S non c’e’ freddezza nei suoi confronti dopo il disastro nella gestione dei rifiuti nella Capitale, ennesimo fallimento della sua giunta. Peccato che con Di Maio punti su un cavallo perdente visto che, dopo le decine di crisi aziendali aperte al Mise in questo suo anno di mandato, e dopo la batosta elettorale dei mesi scorsi, neanche lui se la passa molto bene nel M5S”. Lo scrive in una nota il consigliere capitolino del Pd Giovanni Zannola.