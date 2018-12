Zannola: Raggi ringrazia Appendino ma non tutti altri sindaci in aiuto Roma

Roma – “Certo che ci vuole proprio una bella faccia tosta per ringraziare, come ha fatto oggi il Sindaco Raggi, la compagna di partito Appendino per la disponibilita’ ad accogliere i rifiuti della Capitale”.

“In questi due anni e mezzo la Raggi non ha dimostrato, infatti, altrettanta gratitudine verso quei Sindaci del Lazio e di altre regioni, dall’Abruzzo all’Emilia Romagna, dal Piemonte alla Toscana, che stanno gia’ accogliendo gran parte dei rifiuti e degli scarti degli impianti di Roma”.

“Rifiuti che, come ricordiamo all’ingrata Raggi, gia’ esportiamo dalla Capitale per un costo stimato di oltre 50 milioni di euro l’anno a prescindere dall’incendio recente del Tmb Salario”. Cosi’ in un comunicato il consigliere capitolino del Pd Giovanni Zannola.