Zannola-Scatà: a via della Giuliana no avvio lavori parcheggio

Roma – “Non risponde al vero che il cantiere per la realizzazione del parcheggio di via della Giuliana e’ in fase di avvio dei lavori. E’ quanto emerso quest’oggi nella seduta della commissione mobilita’. A seguito delle ricorrenti voci sulla pre-vendita di box e in qualche caso anche alla richiesta di anticipazioni d’acquisto, nell’ambito del progetto di parcheggio di via della Giuliana avevamo chiesto per oggi una seduta della commissione mobilita’ nella quale abbiamo preteso i necessari chiarimenti sulla eventuale soluzione delle molteplici criticita’ da tempo segnalate dai cittadini. L’intervento in via della Giuliana (largo Trionfale, via Rodi) rientra nel Piano Parcheggi ed e’ stato approvato da una conferenza dei servizi tenutasi in data 12 dicembre 2009 e deliberato con ordinanza n.379 del 9 giugno 2011 dal Sindaco di Roma Capitale. Da allora i residenti hanno dato corso ad una raccolta di firme cui hanno aderito migliaia di cittadini che attraverso l’ausilio di tecnici specializzati hanno messo in risalto le numerose criticita’ di una localizzazione per molti versi impropria. L’opera, ci e’ stato assicurato quest’oggi dagli uffici non ha completato l’iter e per quanto riguarda le criticita’ emerse sono ancora in fase di analisi e approfondimenti, peraltro qualora lo si ritenga necessario non si esclude che potrebbero produrre anche atti volti a revocare la delibera suddetta”. Cosi’ in una nota il consigliere del Pd capitolino, Giovanni Zannola, e il consigliere dem del Municipio I, Jacopo Scata’.