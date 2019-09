Roma – “Facebook e Instagram oscurano i profili di #CasaPound perche’ incitano all’odio. Virginia Raggi ripartiamo da Zuckerberg e risolleciti il prefetto al fine di sgomberare immediatamente la sede dell’associazione in via Napoleone III”. Cosi’ in un tweet il consigliere Pd del Comune di Roma, Giovanni Zannola.