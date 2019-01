Zannola: su monetine Raggi vittima nuovamente di Bergamo

Roma – “Il sindaco Raggi rinuncia alla folle idea di sottrarre alla Caritas le monetine raccolte nella Fontana di Trevi. Anche in questo caso la Giunta Raggi e’ stata vittima del vicesindaco Bergamo che, mentre sosteneva lo ‘scippo’ delle monetine alla Caritas per finalita’ non proprio solidali, faceva una battaglia contro l’ingresso a pagamento per i turisti al Pantheon, che avrebbe consentito di mettere da parte milioni di euro all’anno per la tutela del centro storico monumentale. Ennesimo cartellino rosso per Bergamo e per il sindaco Raggi”. Cosi’ in un comunicato il consigliere capitolino del Pd Giovanni Zannola.