Zannola: surreale vicenda legata ai nuovi bus provenienti da Israele

Roma – “La vicenda relatva al noleggio dei bus israeliani usati ha dell’incredibile. Quanto accaduto e’ gravissimo. In un paese normale il sindaco della citta’ avrebbe rassegnato le dimissioni, soprattutto dopo i video nei quali il 13 marzo scorso annunciava l’arrivo e la messa in circolazione delle 70 vetture provenienti da Tel aviv. A maggior ragione oggi in un momento in cui il TPL capitolino e’ sempre piu’ in difficolta’ per le note vicende delle metro, e quelle legate al concordato e alle incertezze sul futuro di Atac e sulla mobilita’ pubblica nella nostra citta’. Come sempre accade gli unici a rimetterci per la manifesta incapacita’ dell’amministrazione #M5S sono i cittadini e gli autisti che continuano a lavorare con vetture vetuste, pericolose e senza aria condizionata”. Cosi’ in una nota il consigliere del Pd capitolino Giovanni Zannola.