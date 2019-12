Zannola: va salvaguardata esperienza unica centri interculturali

Roma – “Tre centri interculturali per minori stranieri e italiani da o a 6 anni di Roma rischiano di chiudere. Sono l’asilo Piccolo mondo della cooperativa Roma Solidarieta’ della Caritas di Roma, l’asilo Munting Tahanan della Commission for filipino migrant workers, Italia e il centro ‘II sorriso di Gaia’ di Virtus Italia onlus. Dal mese di maggio i centri sono in attesa del rinnovo delle convenzioni e non ricevono fondi. Si tratta di 3 esperienze uniche frequentate da oltre 150 bambini di tutte le nazionalita’, italiani compresi.”

“Ne usufruiscono anche famiglie in condizione di fragilita’ sociale. Esperienze di inclusione dove operano alcune decine di operatori sociali. I contesti nei quali sono inserite queste strutture sono i quartieri di Torre Angela, Pineta Sacchetti e Boccea. Senza il sostegno pubblico le rette potrebbero aumentare e gran parte dei bambini rischierebbero di perdere uno spazio educativo fondamentale per la loro crescita. L’ex assessore Badassarre aveva impostato il lavoro per un successivo sviluppo dei Centri interculturali in Servizi educativi interculturali da erogare gratuitamente su tutto il territorio.”

“Da mesi pero’, nel dipartimento servizi sociali, l’incertezza regna sovrana. Cosa attende l’assessore Mammi’ per dare continuita’, sviluppo e futuro ad un servizio cosi’ prezioso e significativo per Roma? Una citta’ aperta, accogliente e solidale va sostenuta ed accompagnata soprattutto nei percorsi educativi speciali e nelle attivita’ consolidate di inclusione sociale altrimenti si soccombe al rischio di incontrare dietro l’angolo intolleranza, razzismo e volgarita’. Mammi’ batti un colpo”. Cosi’ in una nota il consigliere Pd Capitolino Giovanni Zannola.