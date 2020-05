Zannola: via Baleniere, no a occupazione fascista

Roma – “Quello che vogliamo e non consentire che si protragga un’occupazione di stampo politico-fascista, l’ennesima di Casapound, avvenuta tra l’altro durante l’emergenza Covid. Chiediamo al Prefetto che si sgomberi l’immobile di via delle Baleniere. Se c’e’ una questione abitativa tra le famiglie che va oltre la militanza, questa va seguita. Ma l’emergenza abitativa non puo’ essere la scusa per seminare odio, xenofobia e violenza”. A dirlo il consigliere Pd dell’Assemblea capitolina, Giovanni Zannola, intervenuto alla manifestazione organizzata ad Ostia dall’Anpi e altre associazioni, contro l’occupazione di via della Baleniere sostenuta da Casapound.