Zannola-Vocaturo: città in mano ad incapaci, dimissioni Raggi unico gesto d’amore per Roma

Roma – “I file audio depositati in Procura pubblicati dall’Espresso riguardanti la sindaca Raggi hanno, come gia’ accaduto in altre situazioni, quel classico sapore amaro che ci racconta di una citta’ in mano ad incapaci ma anche e soprattutto ad una giunta dalla doppia morale. Le pressioni evidenti verso l’ex ad di Ama Bagnacani per far chiudere il bilancio di Ama in rosso lasciano davvero basiti, nello stesso tempo dimostrano con evidenza l’incapacita’ di governo, la mancanza di visione e la poca autorevolezza dell’amministrazione grillina”.

“Le dimissioni per quanto abbiamo ascoltato, ma soprattutto per come e’ ridotta la nostra citta’ sono l’unico vero atto d’amore che la sindaca puo’ fare oggi per Roma”. Cosi’ in un comunicato Giovanni Zannola, consigliere Dem in Assemblea capitolina, e Flavio Vocaturo, coordinatore del Circolo aziendale Pd Ama.