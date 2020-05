Zevi al Pd: dica no netto a Raggi bis

Roma – “L’esperienza di governo della Raggi a Roma si e’ dimostrata la peggiore degli ultimi decenni. Ipotizzare una qualsiasi forma di sostegno ad una ricandidatura da parte del centrosinistra significherebbe ridurre a zero la propria credibilita’ e far trionfare il peggior consociativismo. Il centrosinistra, e in particolare il Pd, lavori per costruire una proposta politica e culturale chiaramente alternativa alla Raggi assumendo un impegno solenne: ‘Mai con la Raggi'”. Lo dice il presidente dell’Osservatorio ‘Roma! Puoi dirlo forte’ Tobia Zevi.

“Il centrosinistra- osserva- e’ impegnato fin dall’inizio a condurre un’opposizione totale alla sindaca, eppure negli ultimi giorni serpeggia la tentazione di sostenere la ricandidatura dell’esponente cinquestelle. Una scelta che, se adottata, sfigurerebbe il profilo progressista di un centrosinistra plurale e radicalmente alternativo all’insipienza e all’incapacita’ della sindaca”. “E’ necessario che innanzitutto il Pd chiarisca la propria posizione, rifugga da ogni ambiguita’ ed escluda solennemente ogni ipotesi di dialogo, accordo o accordicchio con la Raggi. La politica e’, innanzitutto, serieta’. Un Pd che barattasse la propria coerenza con qualche contropartita di pezzi di potere politico snaturerebbe se stesso, condannandosi a morte politica certa”, conclude.