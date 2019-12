Zevi: ci sono premesse per più grave crisi della storia

Roma – “L’amministratore unico di Ama Stefano Zaghis, molto vicino alla sindaca Virginia Raggi, punta sul termovalorizzatore, impianto che potrebbe essere costruito non prima di 3-4 anni e comunque in netta contraddizione con il M5s che e’ contrario a questa tecnologia”.

“Il 15 gennaio chiude Colleferro e al momento la Raggi ha scelto di non scegliere, producendosi in un dannosissimo balbettio su un tema che richiederebbe, invece, tanta programmazione e scelte efficaci. C’e’ da essere fortemente preoccupati: le premesse per rischiare la piu’ grave crisi rifiuti della Capitale, purtroppo, ci sono tutte”. Lo dice Tobia Zevi, presidente dell’Osservatorio ‘Roma! Puoi dirlo forte’.

“Intanto la Capitale puzza ed e’ invasa dai rifiuti- aggiunge- i cittadini, che pagano una tassa sulla spazzatura indecentemente alta, sono esasperati, i turisti indignati. E dopo il 15 gennaio si rischiano i cumuli di rifiuti fino ai primi piani dei palazzi e l’emergenza sanitaria. E’ questa la grande visione di citta’ che hanno i grillini? Una Capitale sfregiata, umiliata, sepolta dall’immondizia?”, conclude.