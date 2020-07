Zevi: Stadio della Roma sia occasione rilancio e non preda lobbies

Roma – “Il nuovo stadio della Roma puo’ rappresentare una preziosa occasione di rilancio economico e produttivo della citta’. Bisognera’ vigilare con rigore affinche’ non diventi oggetto dei peggiori istinti predatori delle lobbies. La sindaca Virginia Raggi ha il dovere morale di costruire un percorso che porti alla realizzazione di un impianto al servizio della citta’, con nuova viabilita’, miglioramento degli standard ambientali e di sostenibilita’”. Lo dice in una nota il presidente dell’Osservatorio “Roma! Puoi dirlo forte” Tobia Zevi, secondo il quale “va impostato subito un percorso di chiarezza, trasparenza e congruita’ dei costi. Lo stadio sia un’opportunita’ per tutti e non un affare per pochi. Finalmente uno stadio della AS Roma come le grandi squadre europee”.