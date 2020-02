Zicchieri: Pd e Zingaretti sanano abusivi

Roma – “Ma Zingaretti e il Pd non si vergognano a sanare le occupazioni abusive delle case popolari? Cosa raccontano alle famiglie che aspettano il loro turno e si vedono scavalcati da centinaia di persone che non hanno diritto a stare in un alloggio popolare? Zingaretti e Raggi andate a casa e lasciate che a governare ci siano persone in grado di fare gli interessi dei cittadini e non di partito”. Cosi’ in un comunicato Francesco Zicchieri, coordinatore del Lazio della Lega.