Roma – “Oggi abbiamo aperto il cantiere di Via Tagliacozzo al Tiburtino III a Roma. È uno dei 79 cantieri della Regione Lazio per costruire nuove case di edilizia residenziale pubblica: 70 cantieri sono nelle nostre periferie”. Cosi’ su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Quello che vogliamo e’ trasformare interi quadranti di citta’. Lo Stato puo’ funzionare quando c’e’ passione, dedizione, spirito civico, trasparenza e onesta’- conclude Zingaretti- Per me questo e’ un esempio concreto che vale piu’ di tante parole”.