Zingaretti: a Pietralata dieci edifici Ater green e funzionali

Roma – “#MissionePeriferie – Anche in via dell’Acqua Marcia a Pietralata vanno avanti i lavori di riqualificazione delle case pubbliche. Dieci edifici Ater ora diventano green e funzionali. Come Regione Lazio siamo impegnati per migliorare la qualita’ della vita nelle nostre periferie. Nuovi immobili, ristrutturazione di quelli esistenti, spazi comuni, parchi gioco e spazi sportivi. Un grande progetto di rinascita delle periferie romane che vede la Regione presente”. Lo scrive su Facebook il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.