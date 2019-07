Zingaretti: a settembre gara europea per cessione Lazio Ambiente

Roma, 5 lug. – A settembre ci sara’ la gara europea per la cessione di Lazio Ambiente, azienda che gestisce la discarica di Colleferro. Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della conferenza stampa sull’ordinanza per l’emergenza rifiuti a Roma ha spiegato che “il cda da di Lazio Ambiente ha approvato le linee guida del bando a settembre si fara’ la gara europea”. L’asset principale di quella gara sara’ il megaimpianto da 500mila tonnellate l’anno che dai rifiuti urbani tritovagliati (in particolare quelli di Roma e Provincia) estrarra’ biocarburanti e recuperera’ materie prime-seconde: “Al posto dei due termovalorizzatori nascera’ la piu’ importante fabbrica green per il riuso e il riciclo fino al 90% del rifiuto in ingresso”, ha spiegato Zingaretti.