Zingaretti a Sindaci Lazio: favorire tavoli all’aperto

Roma – “Sto dicendo a tutti i sindaci del Lazio, domani parita’ una lettera, ‘correte sulle occupazioni di suolo pubblico’, perche’ dobbiamo avere 3/4 mesi in cui gli esercizi commerciali di consumo trovino in tempi rapidi e semplici burocraticamente una fase straordinaria di collocazione fuori dai locali (dei tavoli, ndr), proprio per evitare il fallimento dei locali stessi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel suo intervento di replica in Consiglio regionale. Insomma un allentamento sulle osp “anche in alcuni casi sacrificando, nelle medie citta’, i parcheggi davanti agli esercizi commerciali per destinarli in sicurezza alle possibilita’ di consumazione”, ha aggiunto il governatore.