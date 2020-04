Zingaretti: anticipo Cassa Integrazione più veloce grazie accordo Abi

Roma – “Rendere il piu’ fluido e veloce possibile l’iter per garantire la liquidita’ ai lavoratori in cassa in deroga, e’ questa la necessita’ alla base dell’accordo nazionale con l’ABI al quale ha aderito anche la Regione Lazio e che permette ai lavoratori di rivolgersi direttamente alle banche per richiedere l’anticipazione della cassa integrazione in deroga. Oggi in occasione della Giunta, la Regione Lazio e la Commissione regionale ABI Lazio hanno ulteriormente approfondito l’adesione da parte del Lazio alla Convenzione nazionale sull’anticipazione sociale con l’attuazione dell’accordo che permette ai lavoratori beneficiari della cassa integrazione in deroga di poter godere dell’anticipazione dell’ammortizzatore sociale da parte di alcuni istituti bancari”. Lo scrive in una nota la Regione Lazio.

“L’accordo del Lazio con l’ABI per l’anticipazione della cassa integrazione in deroga rappresenta una risposta immediata e concreta ai lavoratori che possono rivolgersi direttamente alle banche- dichiara il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti- e’ fondamentale nella delicata fase che stiamo vivendo far capire ai cittadini che le Istituzioni ci sono e lavorano tutte insieme per affrontare l’emergenza. Come Regione stiamo snellendo le procedure e l’assegnazione della cassa integrazione in deroga sara’ piu’ veloce. Vogliamo aiutare tutti i lavoratori del nostro territorio, nessuno sara’ lasciato solo”.

In particolare la Regione Lazio ha dato la sua disponibilita’ a fornire: l’elenco delle aziende autorizzate comprensivo del codice fiscale e coperte dal primo decreto di riparto delle risorse; successivamente al secondo decreto di riparto, l’elenco delle aziende che avranno copertura e che verranno mano a mano autorizzate; una password di accesso a un’interfaccia di interrogazione che consenta al singolo Istituto di verificare che l’erogazione della cassa integrazione in deroga sia stata autorizzata per il lavoratore richiedente, associato all’azienda.”

“L’elenco degli Istituti che applicano la Convenzione nella Regione Lazio e’ periodicamente aggiornato e consultabile sul sito www.abi.it. In questo momento e’ fondamentale poter assicurare liquidita’ ai lavoratori e alle famiglie e l’anticipazione dell’ammortizzatore sociale tramite le banche va proprio in questa direzione. Oggi abbiamo definito modalita’ che permettono nella nostra regione di accelerare e semplificare l’attuazione dell’accordo sottoscritto a livello nazionale”, cosi’ l’assessore al Lavoro e nuovi diritti della Regione Lazio, Claudio Di Berardino.

I lavoratori possono gia’ rivolgersi al proprio Istituto o eventualmente ad altro Istituto che ha aderito alla convenzione dove bisognera’ aprire un conto corrente. In entrambi i casi, occorrera’ rivolgersi presso gli Istituti fermo il successivo aggiornamento che sara’ consultabile sul sito www.abi.it. Il lavoratore consultera’ il sito dell’Istituto prescelto, al fine di conoscere le modalita’ operative, modalita’ online o telefono e previo appuntamento, per richiedere l’anticipazione sociale per consentire tempestivamente la relativa erogazione.