Zingaretti: aperture anticipate solo se permesse da curva contagi

Roma – “Noi monitoriamo, settimana per settimana, anzi giorno per giorno, il livello del contagio del virus. Sulla base del giudizio che il Tavolo di monitoraggio dara’ produrremo ordinanze regionali. Se ci sara’ la possibilita’ di allargare lo faremo ma potendo dire alle persone che la curva epidemiologica lo permette. Mi auguro che alla discussione sulla prossima ordinanza si possa fare un altro step”. Cosi’ il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso di una conferenza stampa in video connessione dall’ospedale Spallanzani, rispondendo ad una domanda sulle riaperture anticipate.

“Abbiamo deciso come Regioni e Governo di aprire a valutazioni regionali sulla base di valutazioni scientifiche con indicazioni settimanali del ministero della Salute- ha ricordato Zingaretti- queste non solo raccontano il livello epidemiologico ma anche, ogni settimana, forniscono indicazioni chiare su contagio. Sulla base di queste noi non escludiamo nulla. Ma la scelta di aprire o non riaprire, di anticipare o meno, nella Regione Lazio sara’ presa sulla base di valutazioni scientifiche. Questo approccio e’ l’unica forma che noi abbiamo per dare la percezione di sicurezza ai cittadini, che sono quelli che dovranno andarci in questi esercizi commerciali”.

“Credo- ha concluso Zingaretti- che sia sbagliato riaprire gli esercizi commerciali con il dubbio di una percentuale di rischio troppo alto. E’ una forma di tutela del nostro sistema produttivo. Il tema e’ certamente quello di riaprire ma di riaprire con un livello di sicurezza adeguato, sapendo che fino a quando non ci sara’ il vaccino il rischio zero probabilmente non esistera’. Abbiamo dato, pero’, indicazioni molto ben accolte da esercenti per avere dei luoghi di frequentazione pubblica molto sicuri. Penso anche alla ristorazione, quando riaprira’, ad esempio con misuratori per la febbre all’entrata”.