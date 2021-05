Roma – “Se mettessimo asfalto sulle strade per coprire le buche e non sulle rive del lungotevere, come fatto, sarebbe bello”. Cosi’ il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell’apertura di Cento Incroci, lo spazio multifunzionale di Centocelle nato al posto dell’ex Pecora Elettrica, la libreria bruciata due volte dalla criminalita’ organizzata.