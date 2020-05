Zingaretti: audit sarà ispezione propositiva

Roma – L’audit che il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha disposto per “predisporre un nuovo piano, in presenza di eventi eccezionali, con nuove procedure di acquisto speditive e trasparenti” sara’ “un’ispezione propositiva per aggiornare le forme e i modi di funzionamento della Regione rispetto alla possibilita’ di trovarci in futuro di fronte a situazioni del genere. Fatta un’esperienza, da questa bisogna imparare”, ha spiegato il governatore durante il suo intervento di replica in Consiglio regionale.

“Ho vissuto in Provincia la grande nevicata di alcuni anni fa, qui quella del terremoto e della grande siccita’ che mi porto’ a fare l’ordinanza sul lago di Bracciano, e ora questa vicenda del virus, ineguagliabile per complessita’ e che cambia la storia di questo tempo moderno- ha spiegato Zingaretti- Una pubblica amministrazione che si trova di fronte all’enormita’ di questo problema dovra’ cambiare nei suoi modi di funzionamento”.

Zingaretti ha anche fatto capire che l’Italia dovra’ iniziare a dotarsi autonomamente dei dispositivi di protezione individuale e non solo: “Questa vicenda deve anche portarci a riflettere su cosa vuol dire essere un Paese moderno dal punto di vista industriale e cioe’ un paese che mette in sicurezza i suoi cittadini anche garantendo la produzione di quei beni che forse non generano un immediato profitto ma devono sempre stare nella compatibilita’ di difesa della vita”.