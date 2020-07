Zingaretti: battaglia ancora non vinta, possibile aumento casi Coronavirus

Roma – “La battaglia dal punto di vista sanitario e’ tutta da vincere, nessuno si fa illusioni e sappiamo che le conseguenze sociali ed economiche da affrontare nei prossimi mesi saranno pesantissime”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, rivolgendosi al Consiglio regionale, durante il suo intervento in occasione della seduta straordinaria dedicata agli investimenti strutturali, al piano di rimodulazione dei fondi europei e alla misure di emergenza Covid 19 per il contenimento del virus.

“Oggi siamo piu’ consapevoli, abbiamo lavorato per affrontare il futuro, nella capacita’ di cura e contenimento del virus- ha spiegato- Siamo piu’ forti e attrezzati di sei mesi fa, ma non abbassiamo la guardia anche perche’ una malaugurata nuova crescita del picco dei contagi e’ possibile. Guardando i dati del mondo, in particolare quelli della Cina, sta nella storia che questo possa avvenire. Ma dobbiamo reagire, il che vuol dire mettere accanto a iniziative sanitarie quelle sul campo del lavoro, dello sviluppo e crescita. Ci sono presupposti molto positivi”.

Il Lazio e’ ancora “nel pieno di un’emergenza globale. Molta della nostra economia dipendera’ da come andra’ la curva del coronavirus nelle grandi potenze mondiali, come riprenderanno i consumi nel pianeta e la possibilita’ di muoversi e produrre ricchezza. Registriamo, dagli ultimi dati arrivati i queste ore, alcuni segnali congiunturali positivi, anche se negativi nel confronto con l’anno precedente”.

Come spiega Zingaretti, “a maggio 2020 la produzione industriale e’ aumentata del 42,2% rispetto ad aprile, molto piu’ delle attese. Gli scenari sul futuro restano pieni di incertezza e fragilita’ e si vede quanto queste siano immerse in milioni di italiani che si stanno rimboccando le maniche per riaprire la propria impresa o tornare al lavoro”.

Nonostante la situazione preoccupante, “ci sono segnali di resistenza da parte del territorio regionale- ha detto Zingaretti- Banca d’Italia ci dice che il sistema produttivo regionale sta affrontando la crisi attuale in condizioni finanziarie migliori rispetto al passato. Non siamo al riparo dalle conseguenze della crisi ma il Lazio e’ una regione reattiva e abbiamo il dovere di non sbagliare e di cogliere le potenzialita’ per rimetterci in piedi. Vedo paura e disperazione in tanti cittadini ma anche voglia di combattere, a questa dobbiamo rivolgerci uniti per utilizzare questo tragico passaggio della storia per una svolta possibile”.