Zingaretti: Campidoglio deve indicare sito per rifiuti

Roma – A margine di un evento in una scuola romana, sono arrivate le parole di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, che ha risposto alla richiesta della Raggi di trovare un sito per il conferimento dei rifiuti di Roma:

“Siamo alle solite perche’ e’ noto a tutti, a me, al ministro, che la legge prevede che deve essere l’amministrazione comunale o Ama a individuare il sito in cui conferire i rifiuti e la Regione, entro le sue competenze, qualora fosse necessario, ad autorizzare il conferimento. È urgente che il Comune lo faccia, perche’ abbiamo gia’ avvisato ministro: o entro il primo gennaio Roma riesce a chiudere il ciclo dei rifiuti individuando i siti dove conferire o si rischia veramente un’emergenza drammatica. Credo che Roma sia l’unica grande citta’ del pianeta Terra che non riesce a trattare praticamente nulla dei rifiuti che produce sul proprio territorio comunale”.