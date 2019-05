Roma – “Se il Pd aveva abbandonato le periferie? Io come presidente della Regione non le ho mai abbandonate, perche’ posso vantare una politica della Regione Lazio, molto piu’ dell’amministrazione comunale, nelle periferie: da Corviale a Ostia”. Lo ha detto il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a Casal Bruciato, a Roma, per la riapertura del circolo Pd del quartiere.