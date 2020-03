Zingaretti: casi aumentati per festa che non bisognava fare

Roma – “E’ di poco fa la notizia che l’aumento dei casi positivi era figlio di una festa fatta in una parte della nostra Regione, con persone provenienti da altre regioni d’Italia. Una festa che non andava fatta”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso di una conferenza stampa riferendosi a una festa avvenuta nella provincia di Latina. L’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, ha aggiunto che “sull’area di Latina sono in corso 400 interviste da parte dei nostri operatori proprio perche’ c’e’ stato un ritardo nel dichiarare questa grande festa che coinvolto molti nuclei familiari e questo ci ha fatto ritardare nella ricostruzione del link. Quindi, e’ importante la collaborazione dei cittadini nel dire cose che possono sembrare superflue ma per noi sono importanti”.