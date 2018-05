Zingaretti, congratulazioni a Bambino Gesù per ennesimo traguardo in ricerca e cura malattie rare

“All’equipe di Reumatologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, coordinata dal Dott. Fabrizio De Benedetti, vanno i complimenti e le congratulazioni per la scoperta di un farmaco in grado di contrastare alcune malattie rare autoinfiammatorie. Si tratta dell’ennesimo successo per il Bambino Gesù che raggiunge un altro importante traguardo nell’eccellenza e nell’innovazione per la cura di malattie rare e di patologie gravi. Siamo orgogliosi di ospitare a Roma e nel Lazio una delle più importanti strutture di ricerca e di cura al mondo che continueremo a sostenere, come abbiamo fatto in questi anni, per raggiungere altri importanti successi nel campo della ricerca scientifica e sanitaria”.

Lo scrive in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.