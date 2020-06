Zingaretti: Coppa del Mondo canottaggio a Sabaudia è volano crescita litorale

Roma – Il Comune di Sabaudia, supportato da Regione Lazio, Coni e Federazione Italiana Canottaggio, si e’ offerto di ospitare una prova di Coppa del Mondo del 2021 ottenendo dalla Fisa (Federazione Internazionale), il diritto ad organizzare la terza prova in programma dal 4 al 6 giugno del prossimo anno. Un evento fortemente voluto dalla Regione, che ha seguito l’iter di assegnazione sin dalla presentazione della candidatura.

“L’evento sportivo che presentiamo oggi- ha tenuto a precisare il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti- e’ il segno di quanto sia stata importante, sin dalla fase di candidatura di Sabaudia, la collaborazione della Regione Lazio con il Coni e con la Federazione Italiana Canottaggio al fianco del Comune, per coltivare e valorizzare le vocazioni di sviluppo del territorio. In particolare, per noi tutti l’obiettivo e’ quello di sostenere e incentivare con convinzione la vocazione remiera del Comune di Sabaudia poiche’, come dimostrano anche i prossimi appuntamenti legati al canottaggio gia’ in calendario, rappresenta un’importante opportunita’ per mettere in vetrina le eccellenze del nostro territorio e uno straordinario volano di crescita e sviluppo per il turismo e per il tessuto economico di tutto il litorale pontino”.