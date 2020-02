Zingaretti: da domani indicazioni prefetti a sindaci Lazio

Roma – “Da domani le prefetture del Lazio convocheranno i sindaci per dare indicazioni sull’applicazione di quanto in gran parte e’ stato deciso, con gli obiettivi di aumentare l’informazione ai cittadini e il livello di igiene nei locali e uffici pubblici e nei mezzi pubblici”. Lo ha detto il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, al termine di un incontro nella Prefettura di Roma con tutti i prefetti del Lazio e la sindaca della Capitale e della Citta’ Metropolitana di Roma, Virginia Raggi.

“Non abbiamo alcun caso autoctono di infezione da Coronavirus nel Lazio e l’indicazione che diamo e’ aumentare in ogni modo possibile l’informazione e la sanificazione dei luoghi pubblici. Inviteremo le scuole, le universita’, ma anche i ministeri e gli edifici pubblici a rendere piu’ evidenti quelle norme di comportamento che sono utili ad arginare la diffusione del virus, ad iniziare, puo’ sembrare banale, dal lavare frequentemente le mani”, ha spiegato Zingaretti. Per quanto riguarda i locali aperti al pubblico, ci sara’ “un invito a bar, ristoranti e pub a esporre nei loro locali tutte le indicazioni utili, ad esempio lavare continuamente le mani, a non creare allarmismi ma essere coscienti che c’e’ un tema da affrontare”.

Anche i mezzi pubblici saranno coinvolti in queste misure: “Con il Cotral- ha proseguito Zingaretti- abbiamo gia’ iniziato e anche Roma sta lavorando perche’ sui mezzi pubblici si operi una sanificazione straordinaria che renda questi strumenti di trasporto con un livello igienico superiore, lo stesso stanno facendo le Ferrovie dello Stato”. Per il governatore del Lazio “e’ il momento giusto per tenere alta la vigilanza, la collaborazione, il buon senso, lavorare coordinandosi per abbassare la tensione, eliminare le polemiche e, anche con l’efficienza dell’iniziativa, dare rassicurazioni. Nel Lazio la collaborazione e’ massima col governo, le prefetture e la sindaca di Roma”.

Infine, un invito da Zingaretti a chi sospetta di avere contratto il virus: “Prima di recarsi al pronto soccorso telefonare al medico di medicina generale o ai numeri verdi predisposti, il 112 per Roma e la Citta’ Metropolitana e il 1500 per le altre province, segnalare il caso sospetto e la propria condizione perche’ in quel caso si interviene direttamente, spesso a livello domiciliare, evitando cosi’ che ci si rechi al Pronto soccorso”.