Zingaretti: da lunedì riaperture, ma serve accortezza

Roma – “Da lunedi’ iniziera’ una stagione di aperture ma tutti insieme dobbiamo dire ‘proprio perche’ saremo molti di piu’ a circolare e il rischio di contagio rispetto ad oggi sara’ molto superiore, chi si reca in un locale pubblico puo’ farlo, perche’ il tasso di sicurezza per le precauzioni che prendiamo alza il livello di quel locale, pero’ alcune accortezze si devono prendere’. Solo cosi’ le persone torneranno negli alberghi, nei bar, nei ristoranti e nei locali pubblici perche’ il virus e’ ancora tra noi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel suo intervento di replica in Consiglio regionale. “Non esistono i buoni che dicono ‘Apriamo tutto in fretta’ e i cattivi che dicono ‘No, stiamo attenti’. Bisogna trovare una sintesi”, ha aggiunto Zingaretti.