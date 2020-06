Zingaretti: da mercoledì contact tracing aumenta

Roma – “I risultati di oggi con appena 5 casi a Roma citta’, il numero piu’ basso di occupazione delle terapie intensive degli ultimi due mesi e l’aumento costante dei guariti ci conforta sulle iniziative messe in campo per difendere Roma e il Lazio. Ora si apre una nuova fase in cui, aumentando i rischi, e’ necessario tenere alta la guardia. Con l’apertura della mobilita’ interregionale e fra i Paesi europei e’ necessario rispettare ancor di piu’ le regole a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini. La Regione Lazio aumentera’ i controlli attraverso il contact tracing, soprattutto nelle stazioni dell’Alta Velocita’ ferroviaria, negli aeroporti e nei porti.”

“I casi sospetti verranno, previo triage, indirizzati ai drive-in per i test. Abbiamo raddoppiato il numero degli operatori dei contact tracing e contiamo sulla collaborazione dei gestori dei trasporti ferroviari, marittimi e aeroportuali nel rispetto delle regole, nella rilevazione della temperatura corporea e nella trasmissione delle corrette informazioni ai viaggiatori. Roma e’ il cuore dello Stato e vi sono i principali snodi ferroviari e aeroportuali del Paese. Compito di tutte le Istituzioni, a partire da quelle nazionali, e’ tutelare la Capitale e la Regione della Capitale”. Cosi’ in un comunicato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.