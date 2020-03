Zingaretti: per didattica a distanza stanziati 3,5 mln

Roma – “Con l’assessore Di Berardino abbiamo preso un’iniziativa sulla scuola nella nostra regione e stanziato circa 3,5 milioni per i progetti di classe virtuale”. Lo ha detto il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso di una conferenza stampa in cui e’ stata illustrata una nuova ordinanza sul Coronavirus.

“Abbiamo scritto a tutti i sindaci, oltre ai fondi nazionali che prevedono gia’ un contributo agli istituti per progetti di educazione a distanza, attiviamo un contributo a tutti gli istituti superiori del Lazio fino a 3 mila euro per rafforzare l’acquisto di attrezzature dedicate a questo tema, piccoli corsi di formazione ai docenti, attivazione di tecnici ed esperti esterni, produzione di materiale e in pochi giorni, su questo abbiamo dedicato 700mila euro su 3,5 milioni, l’acquisto di pacchetti didattici per la formazione a distanza- ha aggiunto Zingaretti- I presidi sono tutti avvisati, e’ un altro segnale che vuole dare un’indicazione di possibilita’ di non fermarsi ma allo stesso tempo di non fare finta di niente. Da subito attiviamo per chi vuole la possibilita’ di continuare l’attivita’ didattica a distanza, col supporto del governo e nel Lazio col progetto ‘Classe virtuale'”.